Cristiano Ronaldo ou Messi: quem fatura mais com salários e patrocínios?

Messi surpreendeu o mundo do futebol em 2023 ao se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos. Apesar de alto, o salário está bem abaixo do recebido por Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita.



➡️ No Lance! Betting você tem o melhor do futebol europeu para apostar! Abra a sua conta já!



Fora de campo, no entanto, o craque argentino leva a melhor no quesito financeiro. Ele adicionou a Lowe’s a um grupo de patrocinadores que inclui Adidas, Apple e Konami. Ele também está se associando ao fabricante do White Claw Hard Seltzer para lançar sua própria bebida esportiva nos próximos meses.