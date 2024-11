Torcedores do Flamengo comemoram mais um gol de Gabigol em finais: ‘Estrela absurda’

No primeiro tempo, Gabigol fez o segundo gol da partida entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 16:54 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo marcou dois gols na partida contra o Atlético-MG, válida pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil de 2024. Após confirmação do VAR, Gabigol fez o segundo gol rubro-negro, em lance cara a cara com o goleiro Éverson.

Confira a reação da web com o gol de Gabigol contra o Atlético-MG:

Em 2024, Gabigol tem apenas seis gols pelo Manto Sagrado. Porém, na sua passagem pelo Flamengo, o atacante marcou 159 vezes o fundo da rede, em 302 jogos. Em finais, Gabriel já fez 17 gols, sendo considerado um dos maiores ídolos da história do clube.

Gols de Gabigol em finais

SANTOS

Copa do Brasil 2015 (1 gol)

FLAMENGO

Libertadores 2019 - 2 gols

Supercopa do Brasil 2020 - 1 gol

Recopa Sul-Americana 2020 - 1 gol

Carioca 2021 - 3 gols

Supercopa do Brasil 2021 - 1 gol

Libertadores 2021 - 1 gol

Carioca 2022 - 1 gol

Supercopa do Brasil 2022 - 1 gol

Libertadores 2022 - 1 gol

Supercopa do Brasil 2023 - 2 gol

Copa do Brasil 2024 - 1 gol

