Suposta arte de Gabigol como jogador do Cruzeiro vaza nas redes sociais; confira

Os rumores de um possível acerto de Gabigol com o Cruzeiro ganharam um novo episódio nesta sexta-feira (20). Uma suposta arte de um copo personalizado do atacante como jogador do Cabuloso rodou nas redes sociais. O registro teria sido publicado por um profissional responsável por criar os protótipos dos objetos das lojas do clube mineiro.

Até o momento da publicação desta matéria, o fato não foi confirmado como verídico pela assessoria do time celeste. Aliás, alguns internautas levantaram a hipótese do registro ser falso. Contudo, a suposta imagem de Gabigol com o uniforme celeste animou parte dos torcedores do clube, que especularam sobre um possível anúncio no Mineirão.

Web foi à loucura

Gabigol no Cruzeiro?

Após se despedir do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, Gabigol espera o vínculo com o clube carioca se encerrar de forma definitiva. O fato está previsto para acontecer no dia 31 de dezembro. Até lá, o atleta curte o período de férias e chegou a inclusive viajar para o Japão recentemente para conhecer a sede da Mizuno, nova patrocinadora pessoal.

Enquanto isso, as especulações de um possível acerto do atleta com o Cruzeiro crescem a cada dia. Recentemente, o pai e mãe do jogador foram flagrados nas ruas de Belo Horizonte. Apesar disso, nenhum acordo foi oficializado até o momento.