Gabigol da Torcida revela futuro após saída do atacante do Flamengo

Gabigol segura o troféu da Copa do Brasil, conquistado neste domingo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 23:18 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol pegou os torcedores do Flamengo de surpresa ao anunciar a saída do clube na próxima temporada, neste domingo (10), após a conquista do título da Copa do Brasil. Um rubro-negro foi especialmente impactado pela notícia: Gabigol da Torcida, famoso sósia do atleta. Nas redes sociais, o influenciador afirmou que não vai vestir a camisa do Cruzeiro, próximo time de Gabriel Barbosa. No entanto, deve continuar "imitando" o ídolo.

- Gabriel vai sair do Flamengo, mas eu vou ficar. Sou flamenguista de coração, apaixonado pelo time, e não vestirei outra camisa. Continuarei sendo o Gabigol da torcida rubro-negra. Sou muito grato por tudo o que o Gabriel fez pelo Flamengo, e sei que a Nação também é. Todo ciclo tem um fim, e esse é um deles. Claro que vamos sentir a falta, mas são ciclos que se encerram, deixando boas lembranças e um legado. Ele fez história - disse.

Quem é o Gabigol da Torcida?

Jeferson Salles, de 39 anos, ficou famoso entre os fãs de futebol após a chegada de Gabigol ao Flamengo, em 2019. O empresário começou a imitar o visual do atacante, se popularizou como sósia do ídolo rubro-negro e recebeu o apelido de "Gabigordo". A fama veio depois que a transmissão de uma partida da Libertadores focou no rosto do torcedor. Atualmente, ele conta com 529 mil seguidores em apenas uma rede social.

Gabigol da Torcida, sósia de Gabriel Barbosa (Foto: Reprodução / Instagram)

Gabigol de saída do Flamengo

Gabriel Barbosa anunciou a saída do Flamengo em entrevista à "TV Globo" logo após o título da Copa do Brasil, conquistado ao vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena MRV. Depois, o portal "ge" noticiou que o atacante já está fechado com o Cruzeiro para a próxima temporada. O contrato de Gabi com o Rubro-Negro termina no fim deste ano.

- Não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz. Essa é minha última final. Eu amo essa torcida, amo esse clube - disse.

Apesar de ter passado em branco na partida deste domingo, Gabigol fez dois gols no jogo de ida, quando o Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã. Com isso, chegou a 16 gols em finais com a camisa rubro-negra. O título da Copa do Brasil foi o 13º do atacante no clube. Entre os troféus, se destacam duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020) e outra Copa do Brasil (2022).