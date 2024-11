Gabigol comemora seu gol durante partida entre Flamengo e Juventude (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 19:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Após o título da Copa do Brasil de 2024, Gabigol confirmou que está de saída do Flamengo. O jogador afirmou que, apesar das negociações, não conseguiu chegar a um acordo com a diretoria. Assim como os torcedores, a notícia pegou os jogadores rubro-negros de surpresa. Wesley e Gerson descobriram a saída do camisa 99 ao vivo, em entrevista ao SporTV.

Logo ao fim da partida, o capitão Gerson cedeu entrevista ao canal esportivo e reagiu com espanto à notícia. Gabigol vai atuar pelo Cruzeiro na próxima tempora, segundo o ge.

– Vocês me pegaram de surpresa agora, não sabia, mas como vocês estão falando que ele já confirmou. Independentemente de onde ele for, se tiver indo mesmo e se ele confirmou, ele tá indo. Agradeço a ele por tudo o que ele fez. Não tô agradecendo aqui nem como amigo, nem como companheiro de clube, tô agradecendo aqui como torcedor, por tudo o que ele fez pelo nosso Flamengo. É um ídolo, sem dúvida alguma. Mais uma vez, nos ajudou em uma final, fazendo dois gols no primeiro jogo. Se doando ao máximo hoje. Que Deus abençoe a vida dele. Que ele continue fazendo gol, brilhando. Jamais vou torcer contra ele, mas quando vier contra a gente aí, vou falar para ele dar uma segurada. Infelizmente, é o futebol. Futebol é assim, tá aqui, tá lá. Mas eu acredito que ele fez uma história muito linda aqui no Flamengo.

O lateral-direito Wesley foi mais um companheiros do atacante que não sabia do acerto com o Cabuloso. A reação do jogador viralizou nas redes sociais. Confira o vídeo.

Bruno Henrique, Arrascaeta e Filipe Luís também comentaram a despedida de Gabi. Veja a seguir.

Bruno Henrique

– É uma pena. Não sabia. Estou sabendo agora por vocês. É um grande jogador, com certeza marcou a história do clube, vai ser lembrado para sempre. A gente fica supre triste com essa notícia. Mas a gente não sabe o que pode acontecer.

Arrascaeta

– Vou sentir muita saudade. Chegamos juntos. Nossa história aqui é um ao lado do outro. É só agradecer pelo que ele fez. Desejo tudo de bom para ele.

Filipe Luís

– Gabigol ficou do meu lado por quatro anos e meio. Briguei com ele, amei ele, a gente se beijou, discutiu, se xingou, ficou três meses sem se falar. Foi com quem mais convivi. Vivi coisas com ele que não vivi com amigos de infância. Foi muito intenso. Sinceramente não sei se Gabigol vai sair, como ele afirmou. Ele merece sair por cima. Ele fez dois gols e participou de um e nos deu a vantagem de chegar aqui e com resultado confortável nas mãos. É um jogador grande, história, uma lenda do Flamengo. É um cara decisivo. Espero que saia por cima e com uma despedida fabulosa. Ele sai daqui um homem e um ídolo eternizado no museu do Flamengo.

O atacante marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já neste domingo (10), passou em branco e foi substituído no intervalo.