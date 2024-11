Gabigol comemora gol no jogo de ida da final da Copa do Brasil com Filipe Luís (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 10/11/2024 - 20:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O grande nome da final da Copa Do Brasil foi Gabigol. Afinal, o atacante marcou dois gols no jogo de ida, na vitória por 3 a 1 contra o Atlético-MG. Após a conquista, o técnico Filipe Luís exaltou a atuação do camisa 99 e comentou a saída do ídolo do Flamengo, que vai jogar pelo Cruzeiro em 2025.

➡️ Quanto o Flamengo vai receber pelo título da Copa do Brasil?

- Sinceramente não sei se Gabigol vai sair, como ele afirmou. Ele merece sair por cima. Ele fez dois gols e participou de um e nos deu a vantagem de chegar aqui com resultado confortável nas mãos. É um jogador grande, história, uma lenda do Flamengo. É um cara decisivo. Espero que saia por cima e com uma despedida fabulosa. Ele sai daqui um homem e um ídolo eternizado no museu do Flamengo - comentou Filipe Luís.

Desde a chegada de Filipe Luís ao time principal do Flamengo, no início de outubro, Gabigol começou a ter novas oportunidades no time carioca.

Filipe Luís enaltece atuação de Gabigol na final da Copa do Brasil - (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Com mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra, ele conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil, além de outros sete títulos.