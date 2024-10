Campeão da NBA está sem time a poucos dias do início da temporada

Campeão da NBA pelo Golden State Warriors, Juan Toscano-Anderson ainda está na agência livre a poucos dias do começo da temporada 2024/25 da NBA. Anteriormente, o jogador defendeu o Sacramento Kings, onde disputou apenas 11 partidas.

continua após a publicidade

O jogador de 31 anos, inclusive, passou a maior parte na G League, a liga de desenvolvimento da NBA. Pela Showcase Cup, competição ligada ao campeonato, teve médias de 19,4 pontos, 6,4 rebotes, 3,5 assistências, 1,1 roubos de bola e 1,0 bloqueios por competição, enquanto arremessou 48,4% do campo e 31,6% da faixa de três pontos.

➡️ Lebron James e filho atuam juntos pela primeira vez e fazem história na NBA

Agora, Toscano-Anderson é um agente livre irrestrito, ou seja, pode assinar com qualquer franquia da NBA para a temporada. O atleta segue no aguardo de uma proposta para atuar em 2024/25.

continua após a publicidade

Além de Kings e Warriors, o jogador também atuou no Los Angeles Lakers e no Utah Jazz. Sua maior sequência foi na temporada 2021/22, quando participou de 87 jogos pelo Warriors, sendo uma peça importante na rotação da franquia, que terminou com o título da NBA.

➡️ Dinastias na NBA: os times que dominaram a liga

Juan Toscano-Anderson vestindo a camisa do Golden State Warriors (Foto: AFP)

➡️ Draft da NBA: entenda as regras e como funciona

A sequência de Golden State Warriors na pré-temporada da NBA

A franquia iniciou a preseason com o pé direito ao vencer o Los Angeles Clippers por 91 a 90, no último sábado (5). Destaque para Lindy Waters, que marcou 15 pontos e Moses Moody, que terminou com 12 e quatro rebotes.

continua após a publicidade

O próximo desafio é nesta quarta-feira (9), diante do Sacramento Kings, no Golden 1 Center, em Sacramento. A bola sobe a partir das 23h30 (horário de Brasília).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Por fim, a estreia do Warriors na temporada regular acontece no dia 23, frente ao Portland Trail Blazers.