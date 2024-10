Eleições 2024: as propostas para o esporte de Paes, João Campos e prefeitos eleitos em 1º turno

Eleições deste domingo (7) definiu prefeitos e candidatos que disputarão o segundo turno. (Foto: Reprodução)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 07/10/2024 - 21:46 • São Paulo (SP)

O domingo (7) foi marcado pela ida dos brasileiros às urnas para escolher prefeitos e vereadores dos mais de cinco mil municípios brasileiros. Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis, Salvador e Recife tiveram seus atuais prefeitos reeleitos no primeiro turno.

Com essas primeiras definições, o Lance! traz agora quais foram as propostas para o esporte desses prefeitos que já conseguiram garantir a permanência no cargo em algumas das principais capitais do país.

Rio de Janeiro

Eduardo Paes (MDB) afirmou em seu Plano de Governo que, nos seus próximos quatro anos no poder, vai inaugurar o Museu Rio Olímpico, implantar o Parque do Legado Olímpico, construir quatro novas Vilas Olímpicas, em Rio das Pedras, Sepetiba, Parque Oeste e na Cidade de Deus; e expandir, renovar e monitorar continuamente os resultados do programa Time Rio.

Vitória

Lorenzo Pazolini (REP) escolheu primeiro destacar no Plano que, em sua gestão, o número de núcleos esportivos passou de 17 para 66, mais de 100 praças e locais públicos foram reformados e construídos novos campos de grama sintética. O Centro Esportivo Tancredão foi reformado e o programa Bolsa Atleta, ampliado de 47 para 70 bolsas, com valores reajustados em 40%.

Para o mandato que se inicia em 2025, o prefeito afirma que vai manter e ampliar o apoio à realização de eventos como Copa Vitória das Comunidades, Copa VIX de Futebol de Areia, Esporte por Vitória, Corre Vitória e Arena de Verão. Lorenzo também promete ampliar a atração de grandes eventos esportivos na cidade, aprimorar o programa Bolsa Atleta municipal e finalizar a obra de cobertura das quadras externas do Centro Esportivo Tancredão.

Florianópolis

Em Seu Plano de Governo, o prefeito Topázio Silveira Neto (PSD) afirma que entende como essencial incentivar e expandir ações esportivas na cidade. Ele diz que pretende ampliar as políticas públicas já existentes criando o Calendário Anual de Eventos Esportivos, reforçando o cardápio de Opções de Eventos Esportivos de Florianópolis e ampliar e melhorar as infraestruturas esportivas da cidades.

Salvador

O prefeito Bruno Reis (União) dá atenção especial ao esporte em seu plano de governo. Reis primeiro destaca seus feitos no atual mandato, como a entrega de 56 projetos entre arenas e espaços esportivos, a primeira pista de skate olímpica da cidade, o início da construção da Arena Esportiva Salvador Governador Antônio Balbino e o lançamento da Carteira Municipal do Atleta Salvador. Ele também fala sobre os projetos viabilizados pela Lei Municipal de Esportes e Lazer de Salvador, além da reforma de 11 campos em parceria com o Bahia e a continuação do projeto Clareou É Gol, que coloca luz em campos e quadras para permitir a prática de esportes à noite.

Quando se trata de proposta para o próximo mandato, a lista é grande. Bruno Reis promete concluir a construção da Arena Esportiva Salvador Governador Antônio Balbino, que terá capacidade para 12 mil pessoas; criar novos Centros de Formação de Iniciação Esportiva; reforçar o programa Bolsa Atleta; ampliar a implantação de academias ao ar livre; ampliar o programa Jogos Escolares de Salvador; promover novos circuitos de corrida de rua e caminhada; construir o Núcleo de Avaliação Física e Desempenho do Atleta e Paratleta; implantação no centro da cidade da Arena Municipal de Artes Marciais de Salvador; criar a Copa Salvador, campeonato municipal destinado ao futebol amador e ao sub-15; entre outras propostas.

Recife

João Campos (PSB) também é um dos prefeitos reeleitos. Em seu Plano de Governo, ele enumera pontos que considera conquistas de seu governo como a instalação de rotas exclusivas para a prática de corrida na Praça do Marco Zero; a criação do Cross Recife, primeiro Crossfit público do país; o Programa Gramadão, que revitalizou dez campos de várzea; e a expansão do programa Bola Atleta Municipal, que oferece remuneração mensal entre R$ 300 e R$ 500; entre outras coisas.

Para os seus próximos quatro anos comandando a cidade, Campos promete instalar novas Academias Recife e outros equipamentos esportivos.