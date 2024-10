Brasileiro do UFC é detido por agredir ex-marido de atual esposa; entenda

Antônio Trocoli e Mackenzie Dern (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 19:39 • Rio de Janeiro

O lutador do UFC, Antônio Trocoli foi detido na última sexta-feira (4), em Huntington Beach, Califórnia (EUA). De acordo com a apuração da Ag Fight, ele é acusado de ter agredido o surfista brasileiro Wesley Santos, ex-marido da lutadora Mackenzie Dern, sua atual esposa.

Apesar do transtorno de ter sido levado a delegacia, Antônio foi liberado pouco tempo depois. As autoridades o entregaram um ticket que deverá ser pago no dia da audiência do caso, que ainda será agendada pela Corte. Em contato com a reportagem do site especialista em UFC, Wesley Santos relatou o ocorrido.

- Na última sexta-feira, eu deixei minha filha na escola e estava voltando para casa de skate. Ainda na frente da escola, eu vi um carro branco parar e comecei a filmar, era o Antônio. Ele desceu do carro e me deu um soco. O carro saiu andando sozinho e ele correu para dentro do carro. A Polícia foi chamada, havia várias testemunhas e o Antônio foi preso por agressão - disse o surfista a Ag Fight.

Relação conturbada

Wesley Santos e a lutadora Mackenzie Dern traçaram uma batalha judicial no processo de separação. O caso foi protagonizado por acusações de ambos os lados e resolvido na Justiça norte-americana. Ficou definido que a guarda da criança seria compartilhada entre os pais.

Vale lembrar, que há quatro anos atrás o treinador da lutadora, Juan Gomez também se envolveu em um atrito com o surfista. Na época, Mackenzie e Wesley ainda eram casados. A lutadora saiu em defesa do ex-marido e alegou que o técnico teria o atacado. O fato gerou uma troca na equipe da atleta.