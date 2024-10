Furacão Milton: Fifa toma decisão sobre seleção presa na Flórida

Gianni Infantino é presidente da Fifa desde 2016 (Foto: Luke Hales/Getty Images/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 10:31 • Miami (EUA)

A Fifa e a Conmebol estão monitorando o problema causado pelo furacão Milton, que pode afetar as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2016. O fenômeno, que chegará nesta quarta (9) à Flórida (EUA), impediu a viagem da seleção da Argentina - hospedada no local -, que visita a Venezuela na quinta-feira (10), rumo a Maturín.

O regulamento da entidade máxima do futebol mundial exige que as seleções estejam nas cidades onde os jogos da Data Fifa ocorrem até 24 horas antes do início da partida. Como não há viagens diretas dos Estados Unidos para a Venezuela e o voo da delegação albiceleste foi cancelado, a previsão é de que os atuais campeões do mundo não consigam cumprir o regulamento.

Entretanto, a Fifa permitirá que os argentinos cheguem a Maturín na quinta sem que haja adiamento do confronto. Caso a catástrofe também impeça o desembarque horas antes da partida, o duelo seria adiado, inicialmente para a sexta (11).

A Conmebol também está monitorando a situação e segue em contato permanente com os argentinos e com os venezuelanos para resolver o problema. O veredito, porém, será da federação mundial, já que as Eliminatórias estão sob seu guarda-chuva e não sob as entidades continentais.

O furacão Milton, de categoria 4 - a escala vai até 5 - gerou um alerta na região norte-americana. Depois de passar pelo Golfo do México, o fenômeno deve alcançar a Flórida hoje, e a população recebeu pedidos de autoridades para procurar locais mais seguros.

O duelo entre Venezuela e Argentina está marcado para a quinta-feira (10), às 18h (horário de Brasília). Os comandados de Lionel Scaloni lideram as Eliminatórias com 18 pontos em oito partidas e querem garantir uma vaga no Mundial de 2026, onde defenderão o título conquistado há dois anos atrás.

Lionel Scaloni e delegação da Argentina estão presos na Flórida devido ao furacão Milton (Foto: Chris Arjoon / AFP)