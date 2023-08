Contratada para atuar na área esportiva das plataformas SporTV e GE, Rebeca Faro, foi demitida da TV Globo após ironizar o jornalista André Rizek - um dos âncoras do canal - em seu perfil pessoal nas redes sociais. A informação foi confirmada pela equipe de reportagem do Lance! nesta terça-feira (29), que também apurou o posicionamento contrário do comunicador à decisão.