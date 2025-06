Pedro Certezas não perdoa Renato Paiva após Palmeiras x Botafogo no Mundial

Pedro Certezas falou sobre a eliminação do Botafogo no Mundial de Clubes contra o Palmeiras, neste sábado (28). O Influencer alvinegro apontou erros na estratégia de jogo do técnico Renato Paiva para o duelo de oitavas de final da competição, valorizou a presença na competição e elogiou o Alviverde.

— Triste pela maneira como terminou. Botafogo não entrou para vencer, mas para tentar não perder. Paiva foi medroso e se acovardou. Palmeiras mereceu vencer. De resto, privilégio de poucos jogar esse Super Mundial. Jornada inesquecível que pude vivenciar tudo de perto — escreveu Pedro Certezas, no X.

No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. O time paulista agora espera o vencedor de Benfica-POR e Chelsea-ING, para saber quem será o rival da próxima sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Renato Paiva lamentou a derrota por 1 a 0 nos detalhes, segundo ele, enalteceu os jogadores e indicou um sentimento de "orgulho" na participação do Botafogo no Mundial:

— O primeiro sentimento que me veio assim que o árbitro apitou, independentemente se tivesse vencido ou perdido, é de orgulho. Pelo trajeto que fizemos até aqui, pelo que os jogadores fizeram, a capacidade de jogar contra uma equipe forte e que conhecemos bem. O jogo seria definido nos detalhes. O jogo se divide em dois momentos, uma entrada muito forte do Palmeiras que a gente já esperava e depois, aos poucos, fomos tendo bolas e começamos a criar perto do gol. Foi uma primeira parte praticamente sem grandes oportunidades de gol, como pensei que o jogo seria definido —disse.