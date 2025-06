Reação de namorada de jogador do Botafogo viraliza em derrota para o Palmeiras

Uma torcedora chamou atenção durante a transmissão da partida entre Palmeiras x Botafogo, no Mundial de Clubes. Já na reta final do duelo, as reações da alvinegra após uma chance desperdiçada pelo time, que naquela altura perdia por 1 a 0 para o Alviverde, viralizou na web. A mulher na arquibancada do estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, se tratava de Mica Torres, namorada do lateral Mateo Ponte.

continua após a publicidade

Veja as reações nas redes sociais:

As reações Mica Torres, parceira de Ponte, acabou viralizando nas redes sociais. Com bom humor, ela reagiu com surpresa a situação inusitada:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Virei viral. Só sou uma mulher com raiva que tem o coração preto e Branco e torce muito pelo seu namorado! Obrigado futebol por me fazer viver momentos assim. Ficará para sempre no meu coração! E que bom que fiz rir muita tente — escreveu Mica.

continua após a publicidade

Mica Torres, namorada de Meto Ponte, do Botafogo, viralizou na transmissão do jogo (Foto: Reprodução)

O casal uruguaio, Meteo e Mica, começaram a namorar em fevereiro de 2023. A modelo e professora infantil vive com o jogador no Rio de Janeiro desde agosto do mesmo ano, quando o lateral assinou com o Botafogo.

Namorada do lateral do Botafogo é ex de meia do Palmeiras

Mica já era conhecida no futebol uruguaio devido a seu antigo relacionamento, também com outro jogador de futebol: Facundo Torres, atacante do Palmeiras, rival do Botafogo nas últimas temporadas. Os dois formavam um casal por mais de dois anos, no período que o jogador alviverde atuava pelo Penãrol, entre os anos de 2020 e 2022.

continua após a publicidade

➡️ Narrador detona postura de ídolo do Botafogo: ‘Parecendo jogador de Série B’