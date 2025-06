Galvão Bueno é sincero sobre Palmeiras x Botafogo pelo Mundial: ‘Merecia’

O Palmeiras venceu o Botafogo por 1 a 0, na prorrogação, neste sábado (28) e está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes. Por conta do gol de Paulinho, o Alviverde agora aguarda o vencedor de Benfica e Chelsea. Galvão Bueno analisou a partida e foi sincero sobre o merecimento da vitória para o Verdão.

- O Palmeiras é o primeiro clube a se classificar para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes que está sendo jogada nos Estados Unidos. O Palmeiras venceu o Botafogo. Um jogo pegado, mas o Palmeiras foi melhor. O Palmeiras merecia até ter conquistado a vitória nos 90 minutos regulamentares. O Botafogo lutou muito e teve as oportunidades dele também. Fomos para a prorrogação, e acabaram dando certo as alterações do técnico Abel do Palmeiras. O Paulinho fez um belíssimo gol, e como um clube do país tinha que resolver, o Botafogo lutou, lutou, e teve até no último lance do jogo a chance de levar a decisão para os pênaltis. Então parabéns também ao Botafogo, pela campanha que fez chegando aí nas oitavas de final. E você, torcedor do Palmeiras, comemora! Vamos ver quem será o adversário - disse Galvão.

O que vem por aí para o Palmeiras?

Agora o time espera o vencedor do duelo entre Benfica e Chelsea, que jogam ainda neste sábado às 17h (de Brasília), na cidade de Charlotte. O jogo das quartas de final acontece na sexta-feira (4), novamente no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 BOTAFOGO

OITAVAS DE FINAL - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sábado, 28/6/2025 - 13h

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Paulinho, aos 10' do 1ºT da prorrogação (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Barboza, Newton, Marçal, Arthur e Alex Telles (BOT); Estêvão, Gustavo Gómez e Piquerez (PAL)

🔴 Cartão vermelho: Gustavo Gómez (PAL)

🟨 Árbitro: Francois Letexier (FRA)

🚩 Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

🏁VAR: Jerome Brisard (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez e Richard Ríos; Allan (Mayke), Maurício (Facundo Torres) e Estêvão (Paulinho (Micael)); Vitor Roque (Luighi).

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair (Kaio), Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo Barbosa (Newton), Marlon Freitas e Allan (Montoro); Artur, Savarino (Correa) e Igor Jesus.