Rizek faz análise de Flamengo x Bayern pelo Mundial: ‘Tenho certeza’

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam neste domingo (29), às 17h (horário de Brasília), Estádio Hard Rock, em Miami. O confronto, que é um dos mais esperados dessa fase da competição, foi analisado por André Rizek. O jornalista não descartou as chances do Rubro-Negro e disse ter certeza que não faltará coragem para os jogadores do Flamengo.

- O começo da carreira do Filipe Luís é fulminante. Acredito demais que será um dos maiores treinadores do mundo. É óbvio ululante que o Bayern tem mais time e nem vamos perder tempo discutindo isso com negacionistas. Se disputassem pontos corridos, os alemães chegariam com folga na frente do Flamengo. Mas é possível, em um jogo, reduzir a diferença na estratégia. Aproveitar ao máximo a boa qualidade que o elenco rubro-negro tem. Fazer com que eles não joguem o melhor que podem, pelo menos em um dia. Assistiremos a algo fascinante no domingo. Tenho certeza de que coragem não faltará ao time brasileiro. Bom dia.

Flamengo x Bayern de Munique

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

Apesar da colocação na tabela, a missão do Flamengo não será fácil. O Bayern de Munique é um dos principais clubes da Europa. Ao todo, conquistaram quatro Mundiais, seis Champions League, 34 Campeonatos Alemães, 20 copas nacionais e tantos outros títulos ao longo da história.

Na temporada 2024/25, o clube teve o desafio de recuperar a hegemonia na Bundesliga, após o título do Bayer Leverkusen no ano anterior. Sob o comando de Vincent Kompany pela primeira vez, a equipe voltou a levantar a salva de prata e reafirmou a dominância no país. Na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões, contudo, não teve o mesmo sucesso.

