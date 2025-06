Jogador do Manchester City é visto com camisa do Flamengo em loja nos EUA

O Mundial de Clubes reúne estrelas de todos os cantos do mundo, promovendo encontros de grandes craques e times. O personagem da vez foi Matheus Nunes, jogador do Manchester City, que foi filmado em uma loja de camisas de futebol com um uniforme clássico do Flamengo. O vídeo foi postado pela própria página do Rubro-Negro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo e Manchester City seguem vivos na competição e brigam por vaga nas quartas de final com Bayern de Munique e Al-Hilal, respectivamente. O português Matheus Nunes é jogador dos citizens, mas nunca escondeu o desejo de defender o manto rubro-negro.

Matheus Nunes e Flamengo

Matheus Nunes é um meio-campista nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Portugal desde a infância, onde construiu toda a sua carreira no futebol europeu. Atualmente no Manchester City, da Inglaterra, o jogador ganhou destaque atuando pelo Sporting e pela Seleção Portuguesa, pela qual optou por defender internacionalmente, apesar das raízes brasileiras.

Apesar do sucesso fora do país, Matheus nunca escondeu seu carinho pelo Brasil e, especialmente, pelo Flamengo. Em entrevistas, revelou que sonha em vestir a camisa rubro-negra no futuro, clube que acompanha de longe com atenção. A ligação emocional é forte: torcedor declarado do time carioca, o meio-campista disse que assistir a jogos do Flamengo o conecta às suas origens e o faz sentir-se mais próximo do Brasil. O sonho de defender o clube no Maracanã, segundo ele, é uma meta pessoal a ser cumprida um dia.

- Existe essa possibilidade (de jogar no Flamengo) porque ele continua sendo flamenguista. Isso não mudou. O meu outro filho mais velho é flamenguista doente também. Eu acho que ele iria, sim, se ele fosse chamado para o Flamengo. Mas mais lá para frente - afirmou a mãe.