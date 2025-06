Atraso em Benfica x Chelsea afeta Globo: ‘Mudaram tudo’

O duelo das oitavas de final do Mundial entre Benfica e Chelsea foi suspenso por risco de tempestade, em Charlotte, nos Estados Unidos. A equipe inglesa vencia por 1 a 0 quando o árbitro interrompeu a partida por volta dos 40 minutos do segundo tempo. A paralisação durou mais de uma hora e gerou consequências na programção da TV Globo, que transmitia a partida.

Na web, internautas questionaram a programação da emissora, que não abriu mão de voltar a transmitir o jogo quando a paralisação foi encerrada. Por conta dessa decisão da Globo, a novela "Vale Tudo" e o "Jornal Nacional" foram afetados. Veja alguns comentários na web.

Paralisação em Benfica x Chelsea afeta Globo

Como parte do protocolo, os jogadores das duas equipes deixaram o gramado e foram levados para os vestiários. Além dos atletas, os torcedores também foram orientados a buscar abrigo em locais cobertos e longe das arquibancadas.

Por conta da proximidade do fim da partida, diversos fãs optaram por deixar o Bank of America Stadium e não assistir ao fim do duelo entre Benfica e Chelsea, pelo Mundial. O vencedor do confronto irá encarar o Palmeiras nas quartas de final da competição.

Mais de 1 hora depois, a partida recomeçou e entregou mais emoção do que prometia inicialmente. O Benfica conseguiu o empate nos minutos finais e foi para a prorrogação. O time português ainda teve um jogador expulso na etapa adicional.