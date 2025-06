Jornalista e comentarista alemão, Gerd Wenzel analisou com exclusividade para a reportagem o confronto entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, e apontou que o Rubro-Negro tem, sim, chances reais de eliminar os bávaros.

– Se fizermos uma comparação do desempenho dos dois neste Mundial, pode-se dizer que o Flamengo tem chances, sim. Fora o ‘treino de luxo’ contra o Auckland, as apresentações do Bayern deixaram a desejar – destacou Wenzel, citando a vitória sofrida sobre o Boca Juniors e a má atuação diante do Benfica, quando o time de Munique entrou com escalação alternativa e teve problemas de construção ofensiva.

Na análise do jornalista, o Flamengo chega ao confronto mais encaixado coletivamente e com méritos na campanha invicta na fase de grupos.

– O Flamengo mostrou seu cartão de visita com muita autoridade, especialmente na virada sobre o Chelsea. Filipe Luís tem feito ótimas leituras durante os jogos, promovendo substituições certeiras – comentou.

Wenzel também avaliou as virtudes do Rubro-Negro e minimizou desvantagens frente ao adversário alemão. Para ele, o bom desempenho defensivo e o poder de contra-ataque em velocidade podem ser trunfos importantes da equipe brasileira.

– Nas três partidas da fase de grupos, o Flamengo mostrou um futebol coletivo eficiente. A defesa funcionou bem, sofreu poucos gols, e o time ainda conta com destaques individuais como Arrascaeta, Luís Araújo, Bruno Henrique e Wallace, que podem desequilibrar a partida – analisou.

Apesar do respeito à força do elenco bávaro, o comentarista vê pontos vulneráveis no Bayern que podem ser explorados pelo Flamengo, especialmente na linha defensiva.

– O maior ponto de fragilidade do Bayern é quando sua defesa leva uma bola nas costas. Tah e Upamecano são lentos na recuperação quando perdem uma bola no meio de campo. Talvez esteja aí o ‘caminho das pedras’ para o Flamengo – apontou Wenzel.

Questionado sobre quais jogadores do Rubro-Negro teriam espaço em clubes da elite alemã, Wenzel fez uma ponderação sobre o perfil buscado atualmente pelas equipes da Bundesliga.

– Os grandes clubes da Alemanha priorizam atletas de 18 a 22 anos com alta perspectiva de evolução. Não sei quem do Flamengo se enquadra nisso, mas talvez Wallace Yan possa ser considerado – completou.

Flamengo x Bayern de Munique

O duelo entre Flamengo e Bayern acontece neste domingo (29), às 17h (de Brasília), em jogo eliminatório valendo vaga nas quartas de final do novo Mundial de Clubes da Fifa. A expectativa é de estádio cheio e transmissão para diversos países.