A Ferrari cansou das constantes manchetes sobre o desempenho de Lewis Hamilton no começo da temporada de 2025 e pediu para que os críticos “deem um tempo” nas cobranças. Frédéric Vasseur ainda enfatizou que o heptacampeão está longe de ser “um desastre” nas classificações e que o foco é “ajudá-lo a se sentir cada vez mais confortável”.

O GP da Emilia-Romagna foi de altos e baixos para a Ferrari. Depois de uma classificação em que parou ainda no Q2 com os dois carros, conseguiu otimizar o resultado com Lewis, que cruzou a linha de chegada em um bom quarto lugar. Já Charles Leclerc reclamou bastante dos safety-cars virtual e real, terminando em sexto.

Mesmo assim, o tom muito mais satisfeito de Hamilton deixou a impressão de que o clima na Ferrari poderia estar mais tranquilo. Vasseur, no entanto, afirmou que é hora de “manter a clama”.

“Nem tudo é perfeito quando as coisas saem bem e não é um desastre quando cometemos alguns erros. Temos de trabalhar juntos para melhorar. Hoje toda a equipe se saiu bem, não apenas Lewis, mas também Charles e a equipe de box. Trabalhar em equipe é a única maneira de melhorarmos”, afirmou.

Lewis Hamilton terminou no GP da Emilia-Romagna na quarta colocação (Foto: Luca Bruno/AFP)

Em seguida, falou especificamente sobre o #44 e o insistente foco que a imprensa dá sobre ele. “Temos de dar um tempo com Lewis. Ele não é um desastre no sábado e, do nada, um mágico no domingo.”

“Claro que as comunicações podem melhorar, e temos de ajudá-lo a se sentir cada vez mais confortável. Mas Charles também continua melhorando a cada fim de semana. É um processo normal pelo qual todos os pilotos passam, tentando se aperfeiçoar”, finalizou.

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana, de 23 a 25 de maio, com o GP de Mônaco.