Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula 1 na Band, falou sobre o possível retorno da categoria à TV Globo. Para o jornalista, a volta é eminente, já que a Liberty Media, detentora dos direitos da Fórmula 1, precisa de dinheiro. O comentarista também falou sobre a possibilidade de Galvão Bueno narrar corridas na TV do Morumbi e alfinetou o narrador. As declarações foram feitas em entrevista ao Motorgrid Brasil Podcast.

— Eu acho que (a Fórmula 1) vai (voltar para a Globo). A Globo nunca mostrou F1, Fórmula 2, Fórmula 3 e F1 Academy, entrando no ar uma hora antes e saindo meia hora depois, é natural, ela não tem grade para isso. A Band não tem o poder financeiro da Globo, ela fez um acordo com valor muito menor. A Liberty Media sabe que ganhou muitos telespectadores com a Band, mas chegou a hora de ter dinheiro — declara o jornalista que cobre a Fórmula 1 desde a década de 70.

Desde o ano passado, a Globo busca um novo acordo com a Fórmula 1. Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, a emissora carioca já negocia em 2025 para transmitir a categoria em 2026, ano em que termina o contrato da F1 com a Band.

Reginaldo Leme saiu da Globo em 2019 e foi para a Band (Foto: Reprodução)

Para Reginaldo Leme, a Globo tem equipe para a transmissão, o jornalista citou o comentarista Rafael Lopes e o narrador Luis Roberto, que já fizeram a F1 na emissora e no SporTV, mas revelou que não voltaria para a emissora:

— Convidado, eu não voltaria.

Equipe de transmissão da F1 na Band (Foto: Band/Divulgação)

Reginaldo Leme manda indireta para Galvão

Reginaldo Leme comentou sobre a possibilidade de Galvão Bueno narrar a Fórmula 1 na Band em 2025. Ele explica que o narrador não foi contratado para isso, mas que nunca escondeu a vontade de fazer a categoria. Em tom de brincadeira, o comentarista disse que se Galvão narrar, ninguém mais falaria na transmissão:

— Antes de assinar, o Galvão me falava que não iria fazer a Fórmula 1, mas dizia: 'Olha, que vontade que eu tenho...' Se for o caso (de narrar a F1), vai ser o microfone na mão dele, só que aí eu, Max Wilson e Felipe Giaffone não falamos.