Em entrevista ao portal “Poker Scout”, Rubens Barrichello afirmou que, caso Max Verstappen deixe a Red Bull, a Aston Martin seria um bom destino. O ex-piloto também elogiou o desempenho do holandês na Fórmula 1 e destacou o quanto ele tem extraído do carro mesmo em momentos difíceis.

— Você diria que, neste momento, a Aston Martin é um bom lugar para se estar no futuro, então Max Verstappen vai pensar nisso em algum momento. Mas a Fórmula 1 é um mundo inteligente, e é incrível como eles conseguem desenvolver seus carros. Eu era um pé no saco como piloto, porque quando o engenheiro dizia que tinham feito uma mudança no carro, eu era muito crítico. Agora, você percebe como conseguem fazer as máquinas andarem tão rápido, é incrível — afirmou Rubinho Barrichello.

Sobre Verstappen, Rubinho foi só elogios:

— Max é um cara feliz, está curtindo a vida e dá para ver a emoção quando coloca a Red Bull na pole. Ele está tirando mais do carro do que deveria. É grato pelo que a equipe entrega, o que forma uma boa combinação. Com certeza, ele não vai ter falta de ofertas para ir a outras equipes, mas não acho que isso vá dominar seus pensamentos. Ele está focado em entregar resultados agora — completou.

Max Verstappen comemora vitória no GP da Emilia-Romagna (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Rubinho relembra momentos com Jos Verstappen

Rubinho também falou sobre Jos Verstappen, pai de Max, com quem dividiu a equipe Stewart em 1998. O brasileiro destacou a parceria e a personalidade do ex-companheiro.

— Corri com o Jos e gostei muito dele como companheiro de equipe. Mas não sei como ele é como pai. Existem dois tipos de pais: o que senta com o filho para discutir o futuro, e o que diz “olha aqui, garoto, você vai conseguir”. Não consigo imaginar o Jos fazendo isso com o Max. Acho que o Max é quem toma as decisões, mas com certeza vai ouvir os conselhos do Jos — analisou Rubinho.

O brasileiro também compartilhou lembranças da convivência na época da Stewart:

— Jos era muito engraçado, tivemos bons momentos juntos. Passamos um tempo legal, apesar de ele ser um pouco mais novo que eu. Era um cara incrível, e sempre foi — concluiu.

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1?

Após a vitória de Verstappen no GP da Emilia-Romagna, a Fórmula 1 desembarca em Mônaco para uma das corridas mais icônicas do calendário. Disputado nas ruas de Monte Carlo, o GP é marcado por poucas ultrapassagens e grande importância da classificação.

Gabriel Bortoleto segue em busca dos primeiros pontos na F1. No campeonato de pilotos, Oscar Piastri lidera com 146 pontos, seguido por Lando Norris com 133. Max Verstappen é o terceiro. Entre as equipes, a McLaren lidera com folga, enquanto Mercedes, Red Bull e Ferrari completam o pelotão de frente.