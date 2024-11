Fora do Fluminense, Marcelo marca presença em torneio de poker

O jogador Marcelo marcou presença em um campeonato de poker no último sábado (16). O torneio foi organizado pela WPF (World Poker Federation) no hotel Sheraton, em São Paulo. A presença do lateral no campeonato aconteceu semanas após a rescisão contratual com o Fluminense. Além do dele, cerca de 70 convidados exclusivos também participaram do evento.

Dentre os nomes, destacam-se celebridades como a dupla do podcast Podpah, Igão e Mítico. No meio do esporte, outras figuras conhecidas, além de Marcelo, também marcaram presença, como Bruno Soares, tenista campeão de duplas no Australian Open, e a apresentadora Mariana Spinelli, da ESPN. Além deles, o empresário André Akkari, jogador profissional de poker e CEO da FURIA Esports, também esteve.

O campeonato contou com o apoio de instituições renomadas de poker, como BSOP, PokerStars e H2 Club. Foi um dia marcado pela competição e entretenimento. Leonardo Cavarge, CEO da WPF, organizadora do evento, ressaltou a importância da cerimônia para o esporte.

- Ficamos muito felizes em reunir tantas personalidades de diferentes áreas para celebrar o poker. Este evento refletiu a essência da WPF, que busca expandir o alcance da modalidade, aproximando-a de grandes atletas, celebridades e entusiastas - destacou o CEO da WPF.

