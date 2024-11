Fluminense escapa do rebaixamento caso iguale campanha do fim do 1º turno

O Fluminense escapará de um rebaixamento à Série B caso iguale a campanha feita no fim do 1º turno do Brasileirão. Contra os adversários restantes, o Tricolor somou 10 pontos e poderia encerrar a competição com 47 pontos e livre do perigo.

Embora tenha sido derrotado pelo Fortaleza, o Time de Guerreiros conquistou vitórias sobre Cuiabá, Palmeiras e Athletico-PR. O confronto com o Furacão foi realizado somente no último dia 22 de outubro, uma vez que o duelo havia sido adiado devido aos playoffs da Sul-Americana. Além disso, a equipe de Mano Menezes arrancou um empate com o Criciúma.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o clube que atingir os 47 pontos não tem chances de ser rebaixado. E a probabilidade dessa equipe conquistar uma classificação para a próxima edição da Copa Sul-Americana é de aproximadamente 97%.

Atualmente, o Fluminense ocupa a 15ª colocação na classificação do Campeonato Brasileiro após a vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG. A equipe de Mano Menezes tem a mesma pontuação do Juventude (37), que está na zona da degola, mas à frente na tabela pelos critérios de desempate.

Diferença do 1º turno para o 2º turno do Fluminense

Há duas diferenças mais marcantes entre um turno e outro para o Fluminense. Na reta final do Brasileirão, o Fluminense tem a vantagem de fazer três dos seus últimos cinco jogos no Maracanã. O Tricolor possui um aproveitamento melhor atuando em casa, o que pode ser um trunfo na sequência.

Além disso, Mano Menezes deve contar com Jhon Arias em todas as partidas, enquanto o colombiano esteve disputando a Copa América durante os confronto contra Fortaleza e Criciúma. Curiosamente, esses dois duelos são os únicos não vencidos pelo Fluminense na reta final do 1º turno.