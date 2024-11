Cenário do Fluminense tem pouca mudança com vitória do Athletico-PR

Elenco do Fluminense reunido no Maracanã antes do jogo contra o Grêmio (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







17/11/2024

O cenário do Fluminense na luta contra o rebaixamento quase não sofreu mudanças com a vitória do Athletico-PR sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. O Tricolor caiu uma posição, mas segue dependendo apenas de si para permanecer na Série A.

Com a derrota para o Internacional, a equipe de Mano Menezes tinha 20,5% de chance de cair para a Série B. No entanto, o Time de Guerreiros amanheceu com 23,3% de ser rebaixado, segundo o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Neste domingo (17), o elenco do Fluminense recebeu uma folga após cinco dias de treinos consecutivos visando o duelo com o Fortaleza, que será realizado na sexta-feira (22). O confronto ganhou uma importância maior por conta da desconfortável posição na tabela do clube.

A expectativa é de que o Maracanã receba um grande público para empurrar o Tricolor em busca dos três pontos. Principalmente porque um tropeço pode significar descer uma posição ou até mesmo entrar na zona de rebaixamento.

Fluminense tem decisões em casa e confrontos diretos

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem três jogos em casa que são tratados como chaves na luta contra a degola. Além do Fortaleza, a equipe de Mano Menezes recebe o Criciúma, que é um adversário direto por posição, e o Cuiabá, que tem poucas chances de permanecer na Série A.

Além do duelo contra o Tigre, o Fluminense também visita o Athletico-PR em mais uma partida decisiva na luta para escapar da Série B. Ambos os times estão empatados em número de pontos, mas o Furacão está na frente pelo critério de saldo de gols.

Torcida do Fluminense presente no Maracanã no confronto com o Grêmio (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)