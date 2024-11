Fluminense e Marcelo encontram dificuldades para formalizar rescisão

Marcelo e Fluminense ainda não tiveram rescisão formalizada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 09:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O caso Fluminense e Marcelo não parece estar próximo do fim. A rescisão do contrato do jogador com o clube ainda não foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o camisa 12 segue sendo jogador do Tricolor.

Marcelo ainda é jogador do Fluminense

A rescisão do contrato do lateral não é simples. Os acordos com o Marcelo ultrapassavam o bola e campo. O Fluminense e Marcelo tinham vínculos em âmbitos comerciais. Os produtos relacionados à imagem do jogador envolviam contratos de publicidade e porcentagens. A informação é do "GE".

Apesar da descisão ter sido rápida, o clube entendia que a rescisão não seria simples juridicamente. A rescisão não está formalizada justamente por trâmites burocráticos. O contrato se encerraria no fim de 2024. Antes da confusão com Mano Menezes, o lateral ainda podia ter seu vínculo prolongado com o time.

Marcelo se envolveu em uma discussão com Mano Menezes antes de entrar em campo no duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão, e foi mantido como reserva após a situação. A briga aconteceu já na reta final do empate com o Tricolor Gaúcho, na sexta-feira (1), pela abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo, e o treinador reprovou o comportamento de seu comandado.

Ao ver a insatisfação do lateral-esquerdo, Mano Menezes empurrou-o de volta para o banco de reservas e chamou John Kennedy, que entrou no lugar de Lima. Após a partida, em coletiva, o técnico falou que a situação seria resolvida internamente.

