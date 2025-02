Fluminense x Flamengo: vidente crava favorito para clássico do Cariocão

Fluminense e Flamengo entram em campo neste sábado, às 16h30, no Estádio Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. Para o clássico, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida disputada com favoritismo para a equipe rubro-negra.

Ao realizar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que Fluminense entrará em campo com ímpeto para dificultar a partida do adversário. De acordo com as cartas, o time tricolor deverá buscar explorar os contra-ataques, mas de maneira inteligente, para não sofrer com erros defensivos. O tarólogo também destacou que a equipe do técnico Mano Menezes deve entrar em campo com muita garra.

Do lado do Flamengo, o vidente afirmou que a equipe de Filipe Luís entrará em campo de forma lúcida. Ele destacou que o clássico contra o tricolor é muito importante para o rubro-negro para provar o valor do próprio elenco, tendo a possibilidade de ter jogadores saindo do banco de reservas para decidir a partida.

Para a partida, Luiz Filho analisou que a partida deve ser recheada de emoções. Segundo ele, as equipes vão precisar manter a calma dentro de campo para conseguir conquistar o resultado favorável. Apesar de entender que o Flamengo chega como favorito, ele não descartou a possibilidade de um empate.

Flamengo x Fluminense

O clássico Fla-Flu acontece na reta final da Taça Guanabara. O Rubro-Negro chega para o confronto na parte de cima da tabela de classificação, na 2ª colocação, atrás apenas do Volta Redonda. Por outro lado, o Tricolor chega 8ª colocação, porém vem de derrota contra o Vasco, por 2 a 1, na última quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

