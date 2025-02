Conheça o Águia de Marabá, adversário do Fluminense na Copa do Brasil

Adversário do Fluminense na primeira fase da Copa do Brasil, o Águia de Marabá é uma das principais forças recentes do futebol do Pará. Em 2023, o clube conquistou seu único título do Campeonato Paraense sobre o Remo em decisão nos pênaltis.

Na primeira década do Século XI, o Azulão havia batido na trave em duas oportunidades: 2008 e 2010. Na primeira decisão de sua história, o clube foi derrotado na decisão do estadual para o Remo, enquanto o Paysandu foi o algoz na segunda vez.

Da crise ao sucesso

Em 2015, o Águia de Marabá viveu um de seus piores momentos na história, tendo sido rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paraense e caído da Série C para a Série D do Campeonato Brasileiro. Nos anos seguintes, o clube conseguiu se reencontrar dentro de campo apesar da crise financeira.

Em 2022, o Azulão chegou no 4º lugar do estadual, o que lhe garantiu participação na Copa do Brasil de 2023 e na Série D do Brasileirão. Desde então, o adversário do Fluminense vem fazendo boa campanha na competição nacional e sendo uma dor de cabeça para clubes maiores.

Águia de Marabá na Copa do Brasil

O Águia de Marabá possui seis participações na Copa do Brasil, tendo feito suas melhores campanhas em 2023 e 2024. Nos últimos dois anos, a equipe do Pará chegou até a 3ª fase do torneio, o que representa que derrotou seus dois primeiros adversários na competição.

continua após a publicidade

Em 2023, o Botafogo-PB e Goiás foram as vítimas do Azulão na Copa do Brasil, mas não resistiu ao confronto contra o Fortaleza, na 3ªfase. Em 2024, o Águia de Marabá eliminou o Coritiba e o Capital, tendo sido eliminado pelo São Paulo na 3ª fase do torneio.

Como está o adversário do Fluminense?

Primeiro adversário do Fluminense na Copa do Brasil, o Águia de Marabá não vive um grande início de temporada. No Campeonato Paraense, o clube ocupa a 6ª colocação dentre 12 equipes com uma vitória, um empate e duas derrotas para Paysandu e Remo.

Apesar disso, o Águia de Marabá está conquistando vaga para o mata-mata do estadual do Pará, mas tem quatro jogos por fazer na fase de pontos corridos. Na segunda-feira (10), a equipe encara o São Francisco.

Estádio Zinho de Oliveira

O Águia de Marabá atua no Estádio Zinho de Oliveira, que tem capacidade para cerca de cinco mil torcedores. O estádio foi construído na década de 1970 e se localiza na avenida Antônio Maia no bairro Francisco Coelho, distrito urbano da Velha Marabá, segundo a Federação Paraense de Futebol.

No ano passado, o Águia de Marabá recebeu o São Paulo no Estádio Mangueirão, que fica em Belém, na capital do Pará. Ainda não há uma definição sobre o local em que o Azulão enfrentará o Fluminense em confronto único pela classificação à segunda fase.