Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (8), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor, mandante do clássico, ocupa a oitava colocação e precisa vencer de qualquer maneira para manter vivas as chances de qualificação ao mata-mata. O Rubro-Negro, por outro lado, está em segundo lugar - com um jogo a menos em relação ao líder Volta Redonda - e quer o triunfo para dar um passo adiante na boa campanha estadual. O confronto terá transmissão da Globo, do SporTV e do Premiere 2.

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

9ª rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

🕴️ Arbitragem: Alex Gomes Stefano (árbitro); Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (auxiliares); Ewerton Marques Ribeiro (quarto árbitro); Rodrigo Carvalhaes de Miranda, Silvert Faria Sisquim e Tarcizo Pinheiro Caetano (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Guga, Thiago Santos, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Jhon Arias; Riquelme, Agustín Canobbio e Germán Cano



FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Agustín Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Nicolás de la Cruz, Gerson e Giorgian De Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique

