Flamengo perde titular para clássico contra o Fluminense

O Departamento Médico do Flamengo confirmou que o meia Nico De la Cruz não estará à disposição do técnico Filipe Luís para o clássico deste sábado (8) diante do Fluminense, no Maracanã. O rubro-negro emitiu um comunicado na manhã desta sexta-feira informando a ausência do jogador, que é titular na equipe.

Segundo o Flamengo, a opção de não relacionar De la Cruz para o jogo do Campeonato Carioca é por contra do controle de carga estabelecido pelo Departamento Médico. O planejamento do setor prevê a quantidade e intensidade das partidas dos atletas para não sobrecarregar o elenco neste começo de temporada.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Nico De La Cruz não estará em campo na partida contra o Fluminense, neste sábado (8), devido a um controle de carga estabelecido pelo Departamento Médico. A decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada - diz a nota oficial do Flamengo.

Elenco do Flamengo treino no Ninho do Urubu. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na terça-feira, o uruguaio já havia ficado de fora das atividades no Ninho do Urubu e fez trabalhos internos na academia do clube. Além do meia, o zagueiro Léo Pereira e o atacante Michael também fizera treino na parte interna do centro de treinamento.

Nesta temporada, De la Cruz disputou dois jogos. Além da Supercopa Rei contra o Botafogo, no último de fim semana, que terminou título rubro-negro, o meia uruguaio jogou contra o Volta Redonda no último dia 25 de janeiro, pela 5ª rodada do estadual.

A preocupação com a intensidade e frequência da carga física de De la Cruz não é uma surpresa. O segundo semestre de 2024 foi difícil para o meio-campista do Flamengo, que sofreu com lesões que interromperam sequências de jogos ao longo da temporada passada.

Foram três lesões entre julho e dezembro, o que fez o meia perder as finais da Copa Do Brasil. Ainda assim, disputou um alto volume de jogos durante toda a temporada. No total, foram 47 partidas jogadas entre clube e seleção uruguaia (que esteve na Copa América), sendo 41 deles pelo rubro-negro. De la Cruz marcou dois gols e deu oito assistências.