Fluminense x Flamengo: Dua Lipa vai estar em camarote no Maracanã

O clássico entre Fluminense e Flamengo, desta quarta-feira (19), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão, terá uma presença ilustre. Trata-se da cantora britânica Dua Lipa. A informação foi divulgada primeiramente pelo site "Veja", e confirmada pelo Lance!.

A ida ao Maracanã para acompanhar o clássico carioca faz parte de mais uma atração, em um roteiro extenso, da cantora durante a visita ao Rio de Janeiro. Dua Lipa já foi flagrada na praia, em restaurante, tomando chope e passeando pela cidade maravilhosa.

Ela está presente na região para a realização de um show. Neste sábado (22), a cantora irá se apresentar no Parque Olímpico. A apresentação faz parte da turnê mundial "Radical Optimism", do terceiro álbum da artista.

Fluminense x Flamengo

O clássico carioca acontece, neste quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. As duas equipes disputam posições em cenários opostos da tabela de classificação. De um lado, o Tricolor busca se consolidar na briga pela vaga direta a Libertadores de 2026.

Do outro, o Flamengo entra em campo com o objetivo de manter a liderança. Atualmente, a equipe de Filipe Luís está em primeiro lugar do campeonato com três pontos de vantagem para o Palmeiras, atual vice-líder.

