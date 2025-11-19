Eleições Fluminense: números de candidatos são sorteados

Os números que serão utilizados na urna pelos candidatos à presidência do Fluminense já estão estabelecidos para o pleito do dia 29 de novembro. Mattheus Montenegro concorrerá com o 20, enquanto Ademar Arrais aparecerá na urna como 30. O processo segue o mesmo formato das últimas eleições, nas quais o voto é realizado de forma numeral, e não pelo nome do candidato.

A utilização de urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-RJ será mantida em 2025. Em 2022, o Tribunal Regional Eleitoral disponibilizou 17 equipamentos para a votação que resultou na reeleição de Mário Bittencourt.

A disputa terá apenas dois concorrentes. Além de Montenegro e Arrais, inicialmente havia expectativa pela candidatura de Celso Barros, que não chegou ao pleito devido ao seu falecimento no último sábado.

Número 20 – "Clube que orgulha o Brasil"- candidato Mattheus Montenegro e vice Ricardo Tenório.

Número 30 – "O Fluminense tem pressa"- candidato Ademar Arrais e vice Adyr Tourinho.

Sócios-torcedores também votam no Fluminense

O Fluminense segue entre os poucos clubes do futebol brasileiro que permitem o voto de sócios-torcedores na escolha do presidente. O clube conta atualmente com 37.830 membros, mas só pode votar quem está adimplente há pelo menos dois anos. Também participam os proprietários e contribuintes, desde que estejam em dia há pelo menos um ano.

O mandatário eleito comandará o clube entre janeiro de 2026 e dezembro de 2028. Além das atribuições administrativas, caberá a ele conduzir a fase final do processo de criação e possível venda da SAF do futebol, que está em diligência. O tema vem sendo analisado pelos conselheiros e será levado à votação após a eleição presidencial. A decisão final caberá ao conjunto de conselheiros, sócios e torcedores aptos a votar.