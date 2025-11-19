Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Times se enfrentam pelo Brasileirão
Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere, e o Lance! acompanha tudo em tempo real.
➡️ Clique aqui para assistir Fluminense x Flamengo
Ficha do jogo
O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Martinelli, que volta após suspensão e deve reassumir a titularidade no meio-campo.
Do outro lado, o Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.
Fluminense x Flamengo
✅ Ficha técnica
📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)
🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)
Prováveis escalações
FLUMINENSE
(Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).
FLAMENGO
(Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl (Jorginho) e Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.
