Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo decisivo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere, e o Lance! acompanha tudo em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Clique aqui para assistir Fluminense x Flamengo

Ficha do jogo FLU FLA BRASILEIRÃO 34ª Rodada Data e Hora 19 de novembro de 2025, às 21h30 Local Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

O Fluminense chega ao clássico em busca de pontos para seguir firme na briga por uma vaga na Libertadores de 2026. A equipe soma 51 pontos e vem de um empate sem gols com o Cruzeiro, no Mineirão. A principal novidade para esta rodada é o retorno de Martinelli, que volta após suspensão e deve reassumir a titularidade no meio-campo.

Do outro lado, o Flamengo vive momento positivo. A equipe de Filipe Luís assumiu a liderança do Brasileirão após vencer o Sport e soma agora 71 pontos, três a mais que o Palmeiras. O Rubro-Negro chega com uma série de três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas e disputa suas últimas rodadas antes da final da Libertadores, marcada para o dia 29, em Lima.

continua após a publicidade

➡️ Rivalidade dentro de campo, parceria fora; A relação Fluminense x Flamengo

Fluminense x Flamengo

✅ Ficha técnica

📅 Data e horário: quarta-feira, 19 de novembro de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC)

Prováveis escalações

FLUMINENSE

(Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo (John Kennedy).

continua após a publicidade

FLAMENGO

(Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Saúl (Jorginho) e Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino.