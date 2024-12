Andreas Pereira é o novo alvo do Palmeiras para 2026. Segundo notícia do jornalista Fabrizio Romano confirmada posteriormente pela redação do Lance!, o meio-campista do Fulham despertou o interesse do Verdão e pode ser reforço na janela de transferências do verão brasileiro.

Depois de um ano conturbado, o clube paulista está em busca de contratações. Nas redes sociais, torcedores vibraram com a possibilidade de chegada do camisa 18 dos Cottagers, que tem contrato até o fim do primeiro semestre de 2026.

Entre 2021 e 2022, Andreas defendeu as cores do Flamengo, um dos grandes rivais nacionais do Palmeiras nos últimos anos. Na final da Libertadores de 2021, o central ficou marcado por perder a bola que gerou o gol de Deyverson, tento que sacramentou a terceira conquista continental do Verdão, sendo a segunda seguida.

Após o fim de seu período de empréstimo no Rio de Janeiro, o jogador retornou ao Manchester United, clube que o revelou. Entretanto, não foi aproveitado, e em julho do mesmo ano, foi negociado com o Fulham. Desde então, se tornou um dos pilares da equipe comandada por Marco Silva, e recebeu oportunidades com a Seleção Brasileira no ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026.

Segundo apuração da reportagem do Lance!, as tratativas entre o atleta e o staff do Palmeiras já estão avançadas. Andreas, portanto, deixaria a Inglaterra vivendo bom momento, já tendo balançado as redes duas vezes na Premier League. Curiosamente, ambos gols foram anotados sobre times do Big Six: Manchester City e Liverpool.

