Mathias Pogba, irmão mais velho do jogador Paul Pogba, foi condenado a três anos de prisão, sendo dois deles com suspensão condicional, por tentativa de extorsão, de acordo com o "Daily Mail". O criminoso poderá cumprir a pena de um ano em regime domiciliar, mas terá de pagar multa de 20 mil dólares.

continua após a publicidade

➡️Fatal Model oferece pagar salário de Pogba no Corinthians; clube nega negociação

Além dele, outros cinco réus, todos amigos de infância de Pogba, foram condenados por tentativa de extorsão, sequestro, posse ilegal de armas e participação em grupos criminosos. As penas vão até oito anos de prisão e as multam variam de 20 mil a 40 mil euros.

Em setembro de 2022, Mathias foi detido preventivamente por liderar uma tentativa de extorsão ao irmão, que atualmente está sendo especulado no Corinthians. Junto de seus amigos de infância, ele pediu 13 milhões de euros para não revelar segredos sobre a vida do jogador.

continua após a publicidade

Na época, Pogba chegou a pagar 100 mil euros aos criminosos devido à chantagem e confessou ter sido sequestrado por eles. A ação do grupo aconteceu em Montévrain, na França, residência do atacante.

Suspenso do futebol, Pogba está livre no mercado da bola e tem movimentado os rumores no Brasil. O jogador teve seu nome ligado ao Corinthians nas últimas semanas, embora o presidente do clube, Augusto Melo, afirme que não há negociações.

continua após a publicidade

O jogador de 31 anos só poderá voltar a jogar em março de 2025, quando acaba a suspensão. Ele foi pego no antidoping por testar positivo para testosterona em teste realizado após uma partida contra a Udinese pela 1ª rodada da Serie A de 203-24.

Para acompanhar todas as notícias do mercado da bola, fique de olho no Lance! Informações e atualizações em tempo real.