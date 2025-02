Flamengo x Vasco: vidente aponta favorito para clássico carioca

Flamengo e Vasco entram em campo neste sábado (15), às 21h45, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Para o clássico, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", no YouTube, previu uma partida bastante disputada mas com um leve favoritismo para o Flamengo.

Ao analisar a previsão do confronto, Luiz Filho apontou que o Flamengo deve dominar as ações dentro de campo. De acordo com as cartas, a equipe de Filipe Luís entrará em campo com bastante intensidade mas terá que tomar cuidado com possíveis dificuldades no confronto.

Do lado do Vasco, o vidente destacou que a equipe do técnico Fábio Carille entrará em campo com muita vontade de se provar contra o rival. A equipe deve entrar focada em estabilizar a solidez defensiva do clube. Porém, Luiz Filho também previu um possível desgaste do elenco alvinegro, principalmente no segundo tempo.

Para a partida, o tarólogo previu uma boa partida. Ele destacou que o clássico pode ser decidido pelas mudanças, ou ausência delas, protagonizada pelos técnicos a beira do campo. A possibilidade de um empate é remota e o Flamengo deve vencer o confronto.

Flamengo x Vasco

O clássico carioca acontece na reta final da fase de pontos corridos do campeonato estadual. A equipe rubro-negra já se encontra classificada para as eliminatórias do torneio. Por outro lado, o alvinegro busca confirmar o passaporte para determinada fase contra na partida contra o rival.

