Com um pé na semifinal, Flamengo busca soluções para garantir vaga contra o Vasco

Com um pé na semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo busca encontrar soluções para os desfalques diante do Vasco. O Rubro-Negro tem a chance de garantir uma vaga na próxima fase com uma vitória sobre o Cruz-Maltino.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

No triunfo sobre o Botafogo, Filipe Luís perdeu algumas peças importantes do elenco para a 10ª rodada do estadual. Enquanto Gerson foi expulso em meio a confusão generalizada no fim do clássico, Juninho sentiu uma dor no músculo da coxa direita e deve desfalcar os líderes.

Naturalmente, Bruno Henrique deve comandar o ataque do Flamengo, assim como vem sendo na ausência de Pedro. Contra o Botafogo, o camisa 27 entrou no lugar de Juninho, mas também vem sendo titular nos principais jogos, como na final da Supercopa e no duelo contra o Fluminense.

continua após a publicidade

Por outro lado, Filipe Luís precisará quebrar a cabeça para encontrar um substituto para Gerson diante do Vasco. O comandante tem a oportunidade de manter a base que iniciou contra o Botafogo, que contou com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta.

Gerson foi expulso em Flamengo x Botafogo após confusão generalizada e é desfalque contra o Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Por questões físicas, mas também de escolhas do treinador, De La Cruz e Arrascaeta pouco atuaram na temporada. O novo camisa 10 fez apenas dois jogos como titular, enquanto seu compatriota fez apenas três partidas em 2025 e ainda não atuou duas vezes consecutivas.

continua após a publicidade

Além de Gerson e Juninho, o Flamengo não contará com o zagueiro Cleiton, que também foi expulso por dar um soco no rosto de Alexander Barboza. No entanto, o jovem é reserva e não estaria entre as prioridades de Filipe Luís para iniciar o clássico contra o Vasco.

Na liderança do Campeonato Carioca com 17 pontos, o Flamengo tem quatro pontos de vantagem para o 5ª colocado, que é o Nova Iguaçu. Em caso de um triunfo na próxima rodada, o Rubro-Negro conseguiria manter ou ampliar sua diferença restando apenas uma última rodada do estadual.