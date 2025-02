Allan projeta Flamengo no clássico contra Vasco e vê Carioca como preparação para 2025

Meia do Flamengo, Allan celebrou a vitória por 1 a 0 contra o Botafogo, mas já está focado no confronto com o Vasco, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O jogador afirmou que esses duelos são como competições à parte tanto para os atletas, quanto para o torcedor.

- A gente sabe da importância das vitórias nos clássicos. Todo torcedor quer ganhar clássico. É importante para a gente ganhar mais confiança para o decorrer do ano. Clássico tem que vencer, independentemente de tabela, do momento do outro. Vamos entrar para vencer.

Na liderança do estadual, Allan também comentou sobre a importância do Campeonato Carioca, mas não vê o torneio como o grande objetivo do Flamengo no ano. O meia afirmou que a competição serve como uma espécie de preparação para o que vem pela frente.

- A gente sabe que o Carioca é uma competição importante, mas tem muita coisa grande pela frente. Almejamos coisas maiores. (O estadual) Serve de preparação e é continuar evoluindo.

Neste sábado (15), o Flamengo enfrenta o Vasco com a possibilidade de abrir três pontos de vantagem sobre o Volta Redonda na liderança do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro luta pelo título antecipado da Taça Guanabara.

Allan em ação no jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja outra resposta de Allan, meia do Flamengo

Allan também comentou sobre sua evolução em 2025 em relação aos anos anteriores em que defendeu o Flamengo. O jogador já foi elogiado pelo técnico Filipe Luís nesse início de temporada e vem fazendo bons jogos.

- Esse ano, eu senti que era minha última tacada. Estou fazendo de tudo para que as coisas aconteçam bem. Estou 100% focado, 100% vivendo Flamengo e nada vai tirar meu foco. É importante o carinho do staff que está tendo comigo, felizes com a minha retomada. Estou muito feliz que as coisas estão acontecendo.