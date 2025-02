Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado (15), em jogo válido pela décima rodada do Campeonato Carioca. A bola às 21h45 (de Brasília), no estádio do Maracanã, com transmissão do SporTV. O Rubro-Negro tem 17 pontos e lidera o estadual, enquanto o Cruz-Maltino está na terceira colocação, com 14 somados. ➡️ Clique para assistir no Sportv.

Tudo sobre o jogo entre Flamengo e Vasco (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vasco

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV;

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

🖥️ VAR: Philip George Bennett.

➡️ Com um pé na semifinal, Flamengo busca soluções para garantir vaga contra o Vasco

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Varela); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Paulinho; Coutinho (Payet), Lucas Zuccarello e Vegetti.

