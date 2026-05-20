O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante Pablo Vegetti, ex-Vasco, marcou o único gol da partida.

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Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira segue com oito pontos e viu o rival desta noite chegar a dez e assumir a liderança do Grupo F. Sporting Cristal e Junior Barranquilla, outros integrantes da chave, se enfrentam nesta rodada. O Palmeiras segue dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final, já que os paraguaios recebem os peruanos na rodada decisiva. Para isso, a equipe precisará de uma vitória diante do Junior.

Palmeiras x Cerro Porteño

Primeiro tempo sem emoções

Uma primeira etapa monótona no Allianz Parque. Mandante, o Palmeiras foi a equipe que mais buscou o jogo, mas esbarrou, principalmente, em erros de passe. Nas raras escapadas bem-sucedidas, o time comandado por Abel Ferreira finalizou sem perigo à meta adversária. O Cerro Porteño, acuado, pouco atacou e abusou das ligações diretas entre defesa e ataque.

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Segundo tempo tem gol de Vegetti no início e pressão alviverde

Com menos de dois minutos do segundo tempo, o Cerro Porteño abriu o placar após um contra-ataque. Fabricio Domínguez recebeu pela direita e cruzou rasteiro para Pablo Vegetti, que apenas empurrou a bola para o fundo das redes. Abel Ferreira utilizou as cinco substituições e colocou o Palmeiras para pressionar o adversário, mas sem sucesso.

Jogadores de Palmeiras e Cerro Porteño conversam com o árbitro durante partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Roberto Casimiro /Fotoarena/Folhapress)

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No início da segunda etapa, Pablo Vegetti aproveitou um cruzamento rasteiro pela ponta direita do ataque e finalizou de primeira, no chão, superando Carlos Miguel para abrir o placar para a equipe visitante.

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Deu aula 🏅

O sistema defensivo do Cerro Porteño foi o grande destaque da partida. Com menos posse de bola em relação ao Palmeiras, os visitantes suportaram a pressão e cederam poucas chances claras ao time alviverde.

Ficou abaixo 📉

Flaco López foi um dos pontos negativos do Palmeiras. O atacante pouco dialogou com seus companheiros de ataque, errou passes decisivos e, quando teve oportunidade clara para empatar o jogo, acertou o travessão.

Não vou ver isso sozinho 😱

Flaco López subiu sozinho dentro da área, já nos minutos finais da segunda etapa, e cabeceou em direção ao gol. A bola, no entanto, acertou o travessão da meta defendida por Sergio Rochet e saiu pela linha de fundo.

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✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CERRO PORTEÑO

5ª RODADA - GRUPO F - COPA LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

🥅 Gols: Vegetti (2'/2°T) - Cerro Porteño

🟨 Cartões amarelos: Andreas Pereira (PAL); Piris da Motta, Benítez e Morel (CER);

🏟️ Público: 32.873;

💰 Renda: R$ 2.406.541,03.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay (Mauricio), Gustavo Gómez, Murilo e Giay; Marlon Freitas, Emiliano Martínez (Paulinho), Andreas Pereira (Lucas Evangelista) e Jhon Arias; Allan (Luighi) e Flaco López.

CERRO PORTEÑO (Técnico: Ariel Holan)

Martín Arias; Fabricio Domínguez, Velázquez, Matías Pérez e Chaparro (Benítez); Piris da Motta, Morel e Klimowicz (Cesar Bobadilla); Cecilio Domínguez (Iturbe), Vegetti e Freddy Noguera (Jonatán Torres).

👥 ARBITRAGEM

👨‍⚖️ Árbitro: Yael Falcon Perez (ARG)

🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Facundo Rodriguez (ARG)

🖥️ VAR: Hector Paleta (ARG)

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