Análise tática do Guffo: o que esperar de Flamengo x Palmeiras

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O Flamengo x Palmeiras deste sábado (23), às 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão, tem cheiro de jogo épico porque coloca frente a frente duas ideias fortes e, ao mesmo tempo, duas equipes em fases bem diferentes. De um lado, o Flamengo de Leonardo Jardim tentando consolidar uma nova identidade: menos posse, mais verticalidade, aceleração sempre que há espaço. Do outro, o Palmeiras de Abel Ferreira, que não precisa provar mais nada a ninguém, mas que chega com a equipe fisicamente oscilante e vivendo um momento de reconstrução interna do seu próprio ritmo.

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O Flamengo é hoje um time extremamente direto. Jardim abriu mão daquele controle territorial que virou marca do clube pós-Jorge Jesus e implementou um modelo que vive de transição veloz, passes de ruptura e ataque imediato à área. Se encontra o pivô, o time acelera, infiltra e tenta decidir com poucos toques. É um time de "meio-lance": quando a jogada parece morta, ela revive com um passe vertical. Só que o outro lado dessa moeda já apareceu nos tropeços recentes, quando o adversário fecha o funil e reduz o espaço entre linhas, o Flamengo empaca. Falta circulação, falta paciência e falta mecanismo coletivo para quebrar um bloco baixo.

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, conhece bem o Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O lugar que o Palmeiras prefere

E é exatamente aí que o Palmeiras prospera. Abel Ferreira sabe como poucos montar um time para neutralizar a velocidade adversária. O Verdão é mestre em bloquear o corredor central, direcionar o rival para as laterais e transformar o jogo em um duelo de paciência. Isso se amplifica fora de casa, onde o Palmeiras não tem vergonha nenhuma de ceder a bola e esperar o momento certo para contra-atacar ou aproveitar bola parada ensaiada. É o famoso "ganhar o jogo sem ter que ganhar o jogo", que o Palmeiras domina como nenhum outro time do país.

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Mas há contexto: o Palmeiras vem de semanas pesadas, viagem, Libertadores, desgaste acumulado e minutos altos para seus principais jogadores. A equipe tem sofrido especialmente na reta final dos jogos, perdendo intensidade na pressão e ficando mais exposta em transições defensivas tardias. Contra um Flamengo que adora acelerar em campo aberto, isso vira risco real. Se Abel não conseguir controlar o ritmo, e se o meio não conseguir respirar com a bola, o jogo fica perigoso para o Palmeiras nos últimos 20 minutos.

Abel Ferreira tem um grande desafio no duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: DANIEL DUARTE / AFP)

As velocidades da partida

Taticamente, o jogo tende a ter duas velocidades: o Flamengo tentando acelerar toda vez que recupera; o Palmeiras tentando desacelerar tudo que o Flamengo faz. Quando um desses ritmos prevalece, um lado domina. Quando eles se alternam, o jogo vira um equilíbrio tenso decidido nos detalhes. E, nesse tipo de ambiente, Abel Ferreira costuma crescer.

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O cenário aponta para um Flamengo mais agressivo, empurrado pelo Maracanã e tentando quebrar o jogo nos primeiros 30 minutos. E um Palmeiras que vai cozinhar o duelo, segurar intensidade, bloquear espaço e esperar a hora de atacar. Se o Flamengo fizer o primeiro gol cedo, tem tudo para dominar; se o Palmeiras resistir bem no início, o peso do modelo e da maturidade tende a equilibrar.

O que esperar de Flamengo x Palmeiras? O Brasileirão costuma revelar seus campeões nesses jogos de imposição e resposta, mais do que na tabela fria. Flamengo e Palmeiras chegam com ideias claras, defeitos claros e caminhos igualmente claros para vencer. O time que conseguir impor sua dinâmica, seja para acelerar, seja para travar, leva o jogo e manda um recado importante para o resto do campeonato: "o Campeão chegou".