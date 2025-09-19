Flamengo: Renato Maurício Prado detona arbitragem e aponta erro de Filipe Luís

Com mais de 70 mil torcedores presentes no Maracanã, o Flamengo confirmou o favoritismo contra o Estudiantes e derrotou os argentinos por 2 a 1 no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No entanto,o jornalista Renato Maurício Prado apontou alguns erros do técnico Filipe Luís durante os 90 minutos e detonou a arbitragem de Andres Rojas.

Segundo o jornalista, o rubro-negro poderia ter construído uma vantagem ainda maior no jogo de ida. Para ele, ficou clara a disparidade técnica entre as equipes. Além disso, Renato Maurício Prado discorda da escolha do técnico Filipe Luís, em substituir Pedro e Arrascaeta.

- O Flamengo, com juiz ou sem juiz contra, poderia ter goleado esse time do Estudiantes, que é bem fraquinho. Acho que classifica. Ficou muito clara a disparidade técnica e tática entre as duas equipes. Mas por falar em tática, o Filipe Luis hoje não foi bem - começou RMP em canal pessoal no Youtube.

- Hoje ele mexeu mal. Não pode tirar do time os seus dois goleadores. Eu até entenderia tirar o Pedro e o Arrascaeta se o Estudiantes tivesse tomando conta do jogo. Mas não era isso. Aí ele tirou para colocar Luiz Araújo e Bruno Henrique. Filipe Luis foi mal na escolha das substituições. Arbitragem foi péssima, mas o Flamengo desperdiçou uma chance de ouro - completou.

Marcado por polêmicas, o jornalista fez questão de reforçar o desempenho da arbitragem no confronto. Os problemas começaram ainda no intervalo, segundo o repórter da ESPN, os jogadores do Flamengo teriam cobrado o quarto árbitro, por ter sugerido a substituição de um jogador amarelado ao técnico do Estudiantes.

Além disso, no final da partida o árbitro Andrés Rojas decidiu expulsar Gonzalo Plata após o atacante levar um chute. Aos 36 minutos, enquanto disputava uma bola na área adversária, o jogador foi tocado, recebeu o segundo cartão amarelo e desfalca o Flamengo para o jogo de volta. A decisão, no entanto, revoltou os rubro-negros nas redes sociais.

Flamengo x Estudiantes

Após vencer o jogo de ida no Maracanã, o Flamengo agora se prepara para o confronto decisivo contra o Estudiantes na próxima quinta-feira (25). Valendo a classificação para as semifinais da Libertadores, a bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Antes disso, o rubro-negro terá um confronto importante pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo (21), os comandados de Filipe Luís terão o clássico contra o Vasco, às 17h30, no Maracanã.