Jornalista analisa chance de classificação do Flamengo e dispara: ‘Operado’

A vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 2 a 1, da última quinta-feira (18), no Maracanã, pela Libertadores, foi marcada por polêmicas de arbitragem. Uma delas foi a expulsão do atacante Gonzalo Plata. Ao analisar a jogada, o jornalista Vitor Guedes, editor do Lance!, afirmou que o clube carioca foi prejudicado.

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 36 minutos quando o jogador do Rubro-Negro recebeu um segundo cartão amarelo por conta de uma disputa com Facundo Rodríguez. A decisão revoltou os atletas em campo. Logo depois, o Estudiantes diminuiu a desvantagem no placar.

Além de apontar o erro do árbitro Andrés Rojas, Vitor Guedes também comentou sobre o próximo confronto entre as equipes. Flamengo e Estudiantes decidem a classificação na próxima semana, na Argentina. Para o editor do Lance!, o Rubro-Negro ainda tem vantagem no confronto.

- O Flamengo foi operado, mas não acredito que o golpe tenho sido letal a ponto de colocar em risco a classificação rubro-negra. Tão absurdo quanto a expulsão de Plata em si é o patético protocolo do VAR, que não corrigi segundo amarelo, só vermelho direto. Com ou sem operação do lixo do VAR, o único que pode tirar o título do Flamengo é o Palmeiras - disse o jornalista.

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.