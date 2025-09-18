Decisão da arbitragem em Flamengo x Estudiantes revolta torcedores: ‘Incrédulo’

Jogando diante de sua torcida, o Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Estudiantes por 2 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. No entanto, o roteiro da partida foi influenciado por polêmicas envolvendo a arbitragem. Já no final do confronto, o juiz expulsou o atacante Gonzalo Plata, após o jogador levar um chute do adversário.

Aos 36 minutos, Plata recebeu um chute do adversário e foi penalizado pelo árbitro Andrés Rojas, que aplicou o segundo amarelo para o atacante e o tirou do jogo de volta, na próxima quinta-feira (25). O lance revoltou os torcedores rubro-negros nas redes sociais. Confira.

Após a expulsão, o Estudiantes conseguiu diminuir o confronto no Maracanã. Com a vantagem no placar, os comandados de Filipe Luís decidem a classificação às semifinais da Libertadores, na próxima quinat-feira (25). A bola rola também às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi.

Como foi Flamengo x Estudiantes?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

Jogadores do Flamengo comemoram gol contra o Estudiantes Foto: Jorge Rodrigues/AGIF

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosidade, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiante cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar a equipe. Já na reta final da partida no Maracanã, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.