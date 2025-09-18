Mereceu? Renata Ruel dá veredito em expulsão de Plata em Flamengo x Estudiantes

A arbitragem foi alvo de críticas na vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 2 a 1, nesta quarta-feira (18), no Maracanã, pela Libertadores. Durante a transmissão da partida, pela ESPN, a especialista Renata Ruel apontou um erro claro na expulsão do atacante Gonzalo Plata.

A polêmica aconteceu durante o segundo tempo. O cronômetro marcava 36 minutos quando o jogador do Rubro-Negro recebeu um segundo cartão amarelo por conta de uma disputa com Facundo Rodríguez. Para Renata Ruel, o árbitro Andrés Rojas errou na interpretação da jogada.

- Como ele aplicou o segundo amarelo, o VAR não pode interferir. O árbitro interpretou que o Plata deixa a sola da chuteira para atingir o adversário, considerando uma ação temerária. Eu vou ser sincera, para mim, um cartão exagerado. Acho uma ação mais de bloqueio. Não concordo com esse cartão, mas não é lance revisável pelo VAR por ser segundo amarelo - disse Renata Ruel.

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.

