Mauro Cezar critica arbitragem e manda recado ao Flamengo: ‘Tem que aprender’

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes por 2 a 1, na última quinta-feira (18), no Maracanã, pela Libertadores. Durante uma transmissão ao vivo, no próprio canal do Youtube, o comunicador criticou a arbitragem do confronto mas destacou erros da equipe de Filipe Luís.

- O juiz prejudicou o Flamengo? Óbvio. A expulsão do Plata foi ridícula? É evidente. Mas o Flamengo não pode dar um mole desses na Libertadores. Isso não é Campeonato Carioca, é Libertadores da América. Isso acontece (erros da arbitragem) nesta competição desde quando foi criado o torneio. Então, tem que tá atendo, não pode cair na pilha, o Flamengo poderia ter liquidado o confronto no primeiro tempo - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Os gols que o Pedro e o Plata perderam por preciosismo tinham que ter sido convertidos. A equipe diminuiu de ritmo no segundo tempo. O Filipe Luís poderia ter trocado, colocado jogadores para controlar o jogo, um caso seria o Carrascal, mas ele não fez isso. Temos várias questões além do árbitro, não vamos resumir o jogo aos erros da arbitragem. O Flamengo não podia ter deixado o Estudiantes voltar para o jogo. Tem que aprender a jogar a competição - concluiu.

Como foi Flamengo x Estudiantes?

O Flamengo fez um primeiro tempo de almanaque. Antes mesmo dos argentinos se ambientarem no Maracanã, o time de Filipe Luís abriu o placar. Aos 15 segundos de jogo, Pedro recebeu passe de Samuel Lino, em jogada que começou com Arrascaeta, e estufou a rede de Muslera. Esse foi o 150° gol do camisa 9 pelo Rubro-Negro.

Ditando o ritmo, a equipe de Filipe Luís chegou ao segundo aos sete minutos, com Varela. O lateral uruguaio, de volta após se recuperar de um quadro de pubalgia, acertou um chutaço, sem chance para o goleiro adversário, após cruzemento de Ayrton Lucas. Posteriormente, o time carioca teve, pelo menos, três chances claras de aumentar o marcador. Ou seja, o 2 a 0 ficou barato no primeiro tempo, que contou com grande superioridade técnica rubro-negra.

O Flamengo voltou do intervalo dominando as ações da partida, mas exagerou na preciosismo, fazendo com que desperdiçasse grandes chances de perigo. Diante deste cenário, o Estudiantes cresceu na partida, fazendo com que os rubro-negros recuassem. Assim, a equipe carioca optou por utilizar as jogadas de contra-ataque.

Com o decorrer da segunda etapa, o técnico Filipe Luís mexeu na equipe, colocando Bruno Henrique e Luiz Araújo, para oxigenar o time. Já na reta final da partida, Plata foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O jogo esquentou nos minutos finais, com discussões e empurroões entre os jogadores. Nos acréscimos, Carillo descontou para o Estudiantes.

Ainda durante a partida, jogadores e membros da comissão técnica do Flamengo reclamaram da arbitragem colombiana no Maracanã. Após a partida, José Boto, diretor de futebol rubro-negro, entrou no gramado e buscou explicações do árbitro Andrés Rojas.