O Botafogo foi presa fácil para o Flamengo na noite desta quarta-feira (15), no Nilton Santos, e perdeu pelo placar de 3 a 0, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Davide Ancelotti analisou o desempenho da equipe, admitindo um desempenho ruim, principalmente no segundo tempo, e focou na sequência para não bater na tecla sobre parte mental abalada.

continua após a publicidade

— Um jogo que na primeira etapa foi bastante igualado. Onde cometemos um erro que eles castigaram, porque é um time que tem muita qualidade. Quando você deixa a oportunidade, ele pode aproveitar, e aproveitaram. Depois, começamos bem na segunda etapa, com uma boa oportunidade para empatar o jogo. Com o segundo gol, o jogo acabou — disse Davide.

Ao fim do jogo, o volante Marlon Freitas citou sobre problemas externos da SAF e isso chamou atenção. Questionado sobre a parte mental dos jogadores do Botafogo, o italiano adotou discurso de sequência no trabalho para driblar isso.

continua após a publicidade

— Uma derrota difícil, difícil para gerir, seguramente, mas não temos tempo. Isso porque agora temos 10 jogos e o primeiro jogo é no domingo. Temos que nos preparar para o próximo jogo da melhor maneira, já que também vamos ter desfalques, como hoje. Acho que não é um problema de bastidores. O problema é que temos dificuldades, por exemplo, de montar a escalação a cada jogo, porque temos sempre jogadores de fora.

➡️Jogador é criticado em Botafogo x Flamengo: ‘Perde todas’

Com o resultado, o Botafogo ficou estacionado nos 43 pontos e ligou o alerta na luta por uma vaga na próxima Libertadores. A equipe volta a campo no domingo (19), fora de casa, contra o Ceará.

continua após a publicidade

Botafogo foi derrotado em jogo pela 28ª rodada do Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja mais respostas do técnico do Botafogo

Poucos gols

— Temos esse problema de confiança que cai quando tomamos um gol. Não é a primeira vez que acontece. Temos dificuldade em virar jogos. É evidente. Temos dificuldade de fazer gols, não há dificuldade de criar chances, mas há de marcar. Quando vemos que nosso artilheiro tem quatro gols significa que é um time que joga, compete, defende bem e tem problemas de gols. Vamos seguir procurando oportunidades melhores. Claro que contra o Flamengo é difícil achar oportunidades a todo o momento.

Jogo aéreo

— A questão do cruzamento é ocupar bem os espaços, fechar bem o segundo pau e fazer o cruzamento certo. Às vezes eu acho que nos precipitamos em cruzar. Acho que precisamos ter um pouco mais de calma no último terço. E se você tem mais calma no último terço, você pode voltar a entrar no campo com a bola, trocar mais passes e evitar cruzar tanto. Estou de acordo que muitas vezes a solução que temos é um cruzamento na área, quando podemos ter outras soluções, como passar a bola na entrada da área.