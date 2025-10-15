Filipe Luís enaltece partida de Pedro contra o Botafogo e vê Flamengo x Palmeiras como ‘final’

O Flamengo atropelou o Botafogo por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos gols do Rubro-Negro foi de Pedro, que teve um ótimo desempenho na partida, inclusive abrindo o placar. Após o confronto, o técnico Filipe Luís enalteceu a atuação do camisa 9.

- O Pedro é um jogador top, todos conhecemos. Mas o mais importante é a equipe. Hoje ele fez tudo pela equipe, ajudou em todas as fases do jogo, fez duas semanas excelentes de treinamento, está muito bem e o "campo fala". Está em um grande momento e esse Pedro é o que todos queremos. Quem mantém eles no campo são eles mesmos - analisou o treinador do Flamengo.

Jogo decisivo do Flamengo contra o Palmeiras

O próximo jogo do Flamengo será contra o Palmeiras. O confronto reunirá os dois primeiros colocados do Brasileirão. O técnico rubro-negro analisou a partida como uma final, mas fez um alerta.

- Palmeiras é uma grande equipe, em um grande momento. Um dos elencos mais poderosos, com o melhor treinador do Brasil. Portanto, o Palmeiras sempre estará na briga. Por mais que tudo possa acontecer, o campeonato não vai ser definido neste jogo. Temos que encarar o jogo como ele pede, como uma final. Todos os jogos daqui para frente serão assim - explicou o treinador.

- É um excelente momento deles. Será um jogo de altíssimo nível, assim como foi a partida que tivemos contra o Cruzeiro - completou.

Reclamação sobre a arbiragtem

Assim como em jogos anteriores, o técnico Filipe Luís reclamou da atuação da arbitragem no clássico com o Botafogo, e aproveitou para citar uma frase utilizada pelo rival antes de a bola rolar.

- O que mais me incomoda é que está sendo muito fácil marcar falta contra o Flamengo e muito difícil de marcar falta para o Flamengo. Parece que o pensamento é: ‘Flamengo é muito bom e não precisa dessa falta’ e apitam o que a jogada indica. Isso é o que mais me tira do sério. Eu quero a mesma coisa que o Botafogo falou na nota, que nós não precisemos do juíz - afirmou.

Como foi a vitória do Flamengo contra o Botafogo

A primeira etapa foi marcada por mudança de cenários. O Botafogo, ainda que muito desfalcado, conseguiu mostrar evolução em um jogo explorando bem a transição e chegou a criar as melhores oportunidades. Quando chegou bem, desperdiçou oporunidades com Artur, Arthur Cabral e Cuiabano.

Filipe Luís via o Flamengo errando bastante pelo meio, mas levando vantagem pela esquerda com Lino em cima de Mateo Ponte. Apesar disso, foi no jogo central que o placar foi aberto por Pedro, aos 39 minutos, finalizando no canto de Léo Linck após arrancada de Arrascaeta e um passe açucarado do uruguaio.

Clima quente

Na segunda etapa, o clima esquentou em campo com entradas mais fortes, jogadas violentas e jogo mais físico. Na bola, o Botafogo perdeu antes mesmo dos cinco minutos a chance do empate com Arthur Cabral na melhor jogada do clássico. E o ditado é claro: "Quem não faz, leva". O Flamengo subiu aproveitando erro e ampliou.

Aos 25, após bola longa, Marçal se atrapalhou e Everton Cebolinha arrancou pela esquerda. Ele cortou para o meio, encontrou Pedro, e o camisa nove serviu Luiz Araújo sozinho para finalizar forte e ampliar. Com facilidade. E isso só aumentou.

Pouco mais tarde, Cuiabano errou na saída de bola e Carrascal aproveitou no campo de ataque. Ele foi ao fundo e cruzou na medida para Gonzalo Plata cabecear, sem chance para Léo Linck. Um atropelo do Flamengo no Nilton Santos para aumentar a crise do Botafogo.

Uma vitória maiúscula do Flamengo para virar a chave e espantar qualquer desconfiança perto da decisão com o Palmeiras. Já o Botafogo aumenta a coleção de vexames em casa no ano e preocupado no fim do campeonato.

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Pedro contra o Botafogo no estádio Nilton Santos (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

