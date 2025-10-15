Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após vitória contra o Botafogo

Muitos torcedores do Flamengo mandaram recados para Filipe Luís depois da vitória contra o Botafogo nesta quarta-feira (15). O Rubro-Negro se impôs e aplicou um 3 a 0 incontestável no Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

Os gols do Flamengo na partida contra o Botafogo foram marcados por Pedro, Luiz Araújo e Gonzalo Plata. Como o Palmeiras venceu o Bragantino, a situação na tabela do Brasileirão permaneceu da mesma forma, com o Verdão liderando.

➡️Decisão da arbitragem em Botafogo x Flamengo causa revolta: ‘Vergonha’

Nas redes sociais, muitos torcedores deixaram recados para Filipe Luís depois da vitória do Flamengo em cima do Botafogo. Para eles, a atuação de Pedro deixa claro que o camisa nove deve permanecer no time titular. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Torcedores mandaram recado para Filipe Luís após vitória do Flamengo no Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja recado de torcedores do Flamengo após vitória contra o Botafogo

Como foi a vitória

A primeira etapa foi marcada por mudança de cenários entre Flamengo e Botafogo. O Glorioso, ainda que muito desfalcado, conseguiu mostrar evolução em um jogo explorando bem a transição e chegou a criar as melhores oportunidades. Quando chegou bem, perdeu com Artur, Arthur Cabral e Cuiabano.

Filipe Luís via o Flamengo errando bastante pelo meio, mas levando vantagem em cima do Botafogo pela esquerda com Lino em cima de Mateo Ponte. Apesar disso, foi no jogo central que o placar foi aberto por Pedro, aos 39 minutos, finalizando no canto de Léo Linck após arrancada de Arrascaeta e passe açucarado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na segunda etapa, o clima esquentou em campo com entradas mais fortes de jogadores do Flamengo e do Botafogo, jogadas violentas e jogo mais físico. Na bola, o Botafogo perdeu antes mesmo dos cinco minutos a chance do empate com Arthur Cabral na melhor jogada do clássico. E o ditado é claro: "Quem não faz, leva". O Flamengo subiu aproveitando erro e ampliou.

Aos 25, após bola longa, Marçal se atrapalhou e Everton Cebolinha arrancou pela esquerda. Ele cortou para o meio, encontrou Pedro, e o camisa nove serviu Luiz Araújo sozinho para finalizar forte e ampliar. Com facilidade. E isso só aumentou.

Pouco mais tarde, Cuiabano errou na saída de bola e Carrascal aproveitou no campo de ataque. Ele foi ao fundo e cruzou na medida para Gonzalo Plata cabecear, sem chance para Léo Linck. Um atropelo do Flamengo no Nilton Santos para aumentar a crise do Botafogo.

Uma vitória maiúscula do Flamengo para virar a chave e espantar qualquer desconfiança perto da decisão com o Palmeiras. Já o Botafogo aumenta a coleção de vexames em casa no ano e preocupado no fim do campeonato.