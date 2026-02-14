Decisão de Diniz em Vasco x Volta Redonda repercute: 'Inacreditável'

Vasco e Volta Redonda vão se enfrentar, na noite deste sábado (14), em jogo válido pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Pouco antes da bola rolar, uma decisão do técnico Fernando Diniz dividiu opiniões entre os torcedores nas redes sociais.

Para o jogo contra o Volta Redonda, o técnico do Vasco decidiu escalar o que tem de melhor à sua disposição. O Cruz-Maltino vai entrar com o time titular para enfrentar o Voltaço no gramado de São Januário.

Nas redes sociais, a decisão de Fernando Diniz para Vasco x Volta Redonda chamou muita atenção e gerou um intenso debate. Veja os comentários abaixo:

São Januário antes do jogo entre Vasco e Voltaço (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Veja os comentários sobre a decisão de Fernando Diniz

Escalação do Vasco para enfrentar o Volta Redonda

O técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Volta Redonda. Para o confronto da noite deste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Carioca, o treinador repete o onze inicial da derrota por 1 a 0 diante do Bahia.

O Vasco, então, entra em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gomez e Brenner.

No departamento médico, Jair e Hugo Moura seguem fora. Cuiabano, reforço que chegou nesta janela de início do ano, aprimora a parte física e também não fica à disposição.

