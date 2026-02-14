Torcedores do Vasco criticam titular contra o Volta Redonda: 'Todo jogo'

Vasco e Volta Redonda estão se enfrentando, na noite deste sábado (14), em jogo decisivo do charmoso Campeonato Carioca. Até aqui, em pleno São Januário, o Cruz-Maltino vai perdendo por 1 a 0. Nas redes sociais, vascaínos criticaram demais um titular da equipe.

O time comandado por Fernando Diniz não começou bem o duelo válido pelas quartas de final. Depois de perder duas chances, o Volta Redonda saiu na frente do Vasco com gol de Ygor Catatau, que teve passagem pelo Gigante da Colina.

Nas redes sociais, torcedores do Cruz-Maltino não perdoaram o zagueiro Carlos Cuesta, que falhou no gol do Volta Redonda em cima do Vasco. Veja os comentários abaixo:

Vasco x Voltaço em São Januário pelas quartas do Carioca 2026 (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Veja comentários sobre o colombiano

Escalação do Vasco para enfrentar o Volta Redonda

O técnico Fernando Diniz definiu a escalação do Vasco para a partida contra o Volta Redonda. Para o confronto da noite deste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), pelas quartas de final do Carioca, o treinador repete o onze inicial da derrota por 1 a 0 diante do Bahia.

O Vasco, então, entra em campo com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gomez e Brenner.

No departamento médico, Jair e Hugo Moura seguem fora. Cuiabano, reforço que chegou nesta janela de início do ano, aprimora a parte física e também não fica à disposição.

